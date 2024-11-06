Мор: если можно было что-то «привезти», в игре с «Ростовом» «Спартак» для этого всё сделал

Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор высказался по итогам первого матча 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между красно-белыми и «Ростовом».

«Для «Ростова» важнейшая победа. Команде очень нужно было победить. В преддверии матча с «Химками» «Ростову» очень нужно было обыграть «Спартак». Видно, что с психологией у них были проблемы. «Ростов» заслужил эту победу своим рвением и желанием, но не без доли везения. Однако когда-то удача должна была к ним повернуться.

В сторону «Ростова» не был реализован пенальти, а они сами забили с пенальти. Причём очень глупый момент привёл к пенальти. До гола «Спартак» полностью доминировал — в итоге Рябчук и Селихов сами себе «привезли» угловой. Вообще ничего не предвещало. Если можно было себе что-то «привезти», «Спартак» для этого всё сделал, очень хорошо играя до этого. Одни играли хорошо — сами себе придумали проблемы, другие — выстрадали свою победу. Нужно сказать, что ранее вратари соперников тоже помогали «Спартаку» своими «привозами». «Спартак» сделал ответный шаг — такое алаверды», — сказал Мор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.