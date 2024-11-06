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Шнякин назвал один из главных факторов успеха «Краснодара»

Шнякин назвал один из главных факторов успеха «Краснодара»
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Известный футбольный комментатор Дмитрий Шнякин назвал один из основных факторов успеха «Краснодара» в текущем сезоне. Он выделил работу команды без мяча. В частности, это помогает «быкам» избежать проблем при контратаках соперников.

«Одна из сил нынешнего „Краснодара“, один из камней в этой перчатке бесконечности — то, как команда работает без мяча и возвращается. Обратите внимание, как команда возвращается, летят сломя голову, поймать их на контратаке очень тяжело», — сказал Дмитрий Шнякин в подкасте «Чемпионата» «Премьер-лига несправедливости».

Напомним, «Краснодар» лидирует в РПЛ по итогам 14 туров.

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