Харгривз — о «Реале»: Анчелотти явно придётся кого-то выгнать

Бывший полузащитник сборной Англии и «Баварии» Оуэн Харгривз предложил Карло Анчелотти принять радикальные меры, чтобы изменить неблагоприятный ход сезона для «Реала». «Сливочные» проиграли «Милану» (1:3) в Лиге чемпионов.

«Это определённо вызовет мигрень. Для Карло это будет непросто. Я думаю, ему придётся что-то изменить. Ему придётся кого-то выгнать.

Они слишком открыты. «Милан», «Штутгарт» — все они играли там и владели мячом чаще, чем «Реал». Баланс нарушен на позиции Джуда [Беллингема]. Он всё ещё пытается найти свой путь в этой команде.

В раздевалке и наверху будет много недовольных, а это точно не пойдёт на пользу такому большому клубу, как «Реал», — приводит слова Харгривза Eurosport.

На данный момент «Реал», имеющий шесть очков после четырёх туров, расположился на 17-й строчке в сводной таблице Лиги чемпионов, «Милан» занимает 18-е место также с шестью очками.