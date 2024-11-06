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В «Динамо» высказались о желании Карраскаля получить российское гражданство

В «Динамо» высказались о желании Карраскаля получить российское гражданство
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Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров высказался о желании колумбийского полузащитника команды Хорхе Карраскаля получить российское гражданство.

— Карраскаль рассказал, что хотел бы получить российское гражданство. В клубе знают о его желании?
— Мы с Хорхе ещё не обсуждали этот вопрос, — сказал Пивоваров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Карраскаль выступает за «Динамо» с 2023 года. Ранее колумбийский футболист играл за ЦСКА. Действующий контракт Хорсе с бело-голубыми рассчитан до лета 2027 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость колумбийца в € 8 млн.

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