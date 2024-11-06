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Тошич: когда мой гол принёс ЦСКА чемпионство, подумал: «Всё, жизнь удалась»

Тошич: когда мой гол принёс ЦСКА чемпионство, подумал: «Всё, жизнь удалась»
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Бывший футболист ЦСКА Зоран Тошич поделился самыми яркими воспоминаниями со времён игры за армейскую команду.

— Помните самое яркое празднование трофея?
— Для меня это было, когда я забил победный гол, который принёс чемпионство ЦСКА. Это самый эмоциональный день, когда я праздновал гол, из меня вышло всё, что я держал в себе практически с первого дня моих тренировок. Когда арбитр свистнул в конце матча, я подумал: «Всё, моя жизнь удалась».

— Спустя два года чемпионство в Казани, по пути домой празднование в небе, Дзагоев танцует лезгинку. Не боялись, что самолёт рухнет?
— Нет, мы знали, что Дзага очень весёлый парень. Это был его день — он забил победный гол. Мы долго ждали его танец и, наконец, убедили его, чтобы он исполнил, — рассказал Тошич в эксклюзивной беседе с корреспондентами «Чемпионата» Александром Ершовым и Владимиром Четвериком.

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