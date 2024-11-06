Адиев: Кордоба? Есть пример Клаудиньо и Вендела, они переподписали контракты и сдали

Бывший главный тренер «Ахмата» и сборной Казахстана Магомед Адиев высказался о продлении контракта нападающего Джона Кордобы с «Краснодаром».

— Как вы считаете, не расслабится ли колумбиец, получив всё то, что он хотел?

– Здесь только время может показать. Мы видим примеры в том же «Зените»: Клаудиньо и Вендел были мотивированы, делали разницу на поле, а потом переподписали контракты на тех условиях, которые они хотели, и сейчас они в разы сдали. Конечно, не хотелось бы, чтобы Кордоба попал в их список. Будем надеяться, что переподписание контракта добавит ему ещё больше мотивации, – приводит слова Адиева «РБ Спорт».

Напомним, Кордоба перешёл в «Краснодар» летом 2021 года. Ранее он выступал в Бундеслиге. За «быков» Джон успел сыграть 99 матчей, забил 53 гола и отдал 19 голевых пасов. Ранее интерес к колумбийцу проявлял московский «Спартак».