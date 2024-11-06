Тренер «Ювентуса» Мотта поделился эмоциями после ничьей с «Лиллем»
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Главный тренер туринского «Ювентуса» Тьяго Мотта прокомментировал ничью с «Лиллем» (1:1) в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов.
Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
05 ноября 2024, вторник. 23:00 МСК
Лилль
Лилль, Франция
Окончен
1 : 1
Ювентус
Турин, Италия
1:0 Дэвид – 27' 1:1 Влахович – 60'
«Мы хотели другого результата, но я доволен игрой и тем, что мы сделали. С самого начала можно было видеть команду, которая ждала и пыталась атаковать — это был хороший матч», — приводит слова Мотты Sky Sports.
Игра прошла в Лилле на стадионе «Пьер Моруа». Хозяева открыли счёт в первом тайме. Сравнять счёт «Ювентусу» удалось лишь во втором тайме с пенальти. В следующем туре ЛЧ итальянский клуб встретится с «Астон Виллой». Игра состоится 27 ноября. «Лилль» проведёт матч с «Болоньей», который также состоится 27 ноября.
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