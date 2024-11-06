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Тошич: уверен, на последнем матче Акинфеева стадион будет залит слезами

Тошич: уверен, на последнем матче Акинфеева стадион будет залит слезами
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Бывший полузащитник московского ЦСКА Зоран Тошич высказался о своём бывшем одноклубнике — Игоре Акинфееве.

— Вы представляете последний матч Игоря в карьере? Стадион, наверное, будет залит слезами.
— Уверен в этом. Но Игорь всё ещё хорошо играет, тем более он вратарь. А они и в 40 лет продолжают выступать. С возрастом Игорь всё больше и больше становится профессионалом, понимает, что надо держать в форме своё тело. Я пока не вижу, когда это может всё закончиться. Будет зависеть от его желания и здоровья. У него ещё два контракта.

— Роналдиньо аплодировал «Сантьяго Бернабеу», Роналду в составе «Реала» хлопал весь стадион «Ювентуса». Если последний матч Акинфеева будет на стадионе «Спартака», болельщики красно-белых проводят его аплодисментами?
— Было бы хорошо. Может быть, они и не любят игроков ЦСКА, но, уверен, к Игорю относятся с большим уважением. Думаю, он никогда не говорил плохо про «Спартак». Есть пример Саши Илича, который легенда «Партизана», как Акинфеев для ЦСКА. Как раз последний матч Илича был с «Црвеной Звездой» в финале Кубка, тогда мы выиграли последний трофей в 2019 году. Болельщики «Црвены» повесили баннер, где написали, что уважают Илича и поздравляют его с такой карьерой. Надеемся, если последняя игра Игоря будет в дерби, случится то же самое, — рассказал Тошич в эксклюзивной беседе с корреспондентами «Чемпионата» Александром Ершовым и Владимиром Четвериком.

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