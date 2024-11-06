Экс-игрок «МЮ» Тошич: наверное, Роналду узнал бы меня сейчас

Бывший полузащитник московского ЦСКА и «Манчестер Юнайтед» Зоран Тошич рассказал о взаимоотношениях с Криштиану Роналду. Они пересеклись во время выступлений за «красных дьяволов».

— С Роналду я играл только шесть месяцев, потом он уехал в «Реал». Каждый день на тренировках я смотрел за ним, старался повторять то, что он делает. Работал после тренировок на поле или в зале. Роналду тоже был молодым, но остальные, кто был ещё моложе, — я, Нани, Македа, Уэлбек, Андерсон — всегда смотрели на него каждый день.

— Но Роналду тогда тоже не был очень опытным игроком.

— Да, но у него был такой менталитет, он первым приходил на тренировки и последним с них уходил. Работал каждый день, чтобы стать лучшим.

— Сейчас Роналду узнал бы вас?

— Наверное, да. После этого я в ЦСКА играл с «Реалом» и со сборной против Португалии. Всегда общались. Прошло время, но увидимся и посмотрим, — рассказал Тошич в эксклюзивной беседе с корреспондентами «Чемпионата» Александром Ершовым и Владимиром Четвериком.