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Эдуард Мор: «Локомотив» был попросту сильнее «Динамо» и по делу победил

Эдуард Мор: «Локомотив» был попросту сильнее «Динамо» и по делу победил
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Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор высказался по итогам первого матча 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между московскими «Локомотивом» и «Динамо».

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
05 ноября 2024, вторник. 20:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 2
Локомотив М
Москва
0:1 Монтес – 26'     1:1 Маухуб – 28'     1:2 Пиняев – 52'    

«Исход матча «Динамо» — «Локомотив» максимально предсказуем. Получилось всё так, как я говорил в прогнозе. «Локомотив» вышел практически основным составом, а у «Динамо» произошла небольшая ротация, но она была неизбежна. У Лички не было других вариантов. «Локомотив» был попросту сильнее и по делу победил «Динамо». Матч получился голевой и интересный», — сказал Мор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, матч между «Локомотивом» и «Динамо» состоялся накануне, 5 ноября. Столичное дерби прошло на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Владимир Москалёв. «Локомотив» одержал победу в игре со счётом 2:1.

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