Эдуард Мор: «Локомотив» был попросту сильнее «Динамо» и по делу победил

Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор высказался по итогам первого матча 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между московскими «Локомотивом» и «Динамо».

«Исход матча «Динамо» — «Локомотив» максимально предсказуем. Получилось всё так, как я говорил в прогнозе. «Локомотив» вышел практически основным составом, а у «Динамо» произошла небольшая ротация, но она была неизбежна. У Лички не было других вариантов. «Локомотив» был попросту сильнее и по делу победил «Динамо». Матч получился голевой и интересный», — сказал Мор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, матч между «Локомотивом» и «Динамо» состоялся накануне, 5 ноября. Столичное дерби прошло на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Владимир Москалёв. «Локомотив» одержал победу в игре со счётом 2:1.