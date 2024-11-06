Радимов: ситуация в «Динамо» такая, как и назвал её Личка

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов поделился мнением о словах главного тренера московского «Динамо» Марцела Лички, который после игры 14-го тура РПЛ с «Ростовом» охарактеризовал действия своей команды с использованием нецензурной лексики.

«Сама ситуация сейчас в «Динамо» такая, как и выразился Личка. Нет такой уверенности, чтобы довести матч до победы. Если ты хочешь бороться за чемпионство, то надо всю команду «Динамо» посадить и включить матч «Краснодар» — «Оренбург». Вот это борьба за чемпионство! Продохнуть не дали «Оренбургу», забили мячи, добили и получили праздник. Вот что должно быть в футболе, если ты борешься за чемпионство. А не как «Динамо», не как Тюкавин, который встал перед игроком и не даёт ему пробить. Вот в моём понимании «Динамо» близко к тому, что сказал Марцел Личка», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

Матч между «Динамо» и «Ростовом» состоялся 1 ноября. Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург). Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. Игра завершилась вничью со счётом 1:1.