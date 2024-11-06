Эвра объяснил, как Гвардиола «убил футбол»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра заявил, что главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола «убил футбол».

Несмотря на все регалии Гвардиолы, Эвра считает, что его влияние на футбольную культуру было негативным.

«Я думаю, что Гвардиола — один из лучших менеджеров, но он убил игру… Все хотят играть как Гвардиола… Теперь все хотят играть потрясающе. Это тики-така, только Гвардиола умеет это делать. Почему все копируют Гвардиолу? У нас нет креативности. У нас больше нет гениальности. Вы больше никогда не увидите такого игрока, как Роналдиньо или [Эден] Азар. Потому что эти тренеры будут говорить молодому игроку: «Если ты не отдашь пас, я посажу тебя на скамейку запасных», — приводит слова Эвра Give me Sport.

Эвра выступал в составе «Манчестер Юнайтед» с 2006 по 2014 год. За этот период «красные дьяволы» пять раз выиграли чемпионат Англии.