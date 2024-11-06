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Алексей Батраков не подписывал новый контракт с «Локомотивом»

Представитель Батракова опроверг информацию о договорённости с «Локо» по новому контракту
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Владимир Кузьмичёв, являющийся представителем полузащитника московского «Локомотива» и сборной России Алексея Батракова, опроверг информацию о договорённости с железнодорожниками по новому контракту.

«10 дней назад у меня была встреча с гендиректором клуба Владимиром Леонченко. На ней я предложил продлить контракт Алексея и пересмотреть условия. Леонченко сказал, что это хорошая идея, которую надо обсудить. Но с того момента мы не получили никакой обратной связи и предложений. Поэтому пока говорить о новом контракте не приходится», — сказал Кузьмичёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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