Сенников рассказал, что его удивило в матче Кубка России «Динамо» — «Локомотив»
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Бывший футболист московского «Локомотива» Дмитрий Сенников рассказал, что его удивило в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России между железнодорожниками и «Динамо».
Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
05 ноября 2024, вторник. 20:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 2
Локомотив М
Москва
0:1 Монтес – 26' 1:1 Маухуб – 28' 1:2 Пиняев – 52'
«Любая победа важна. Сейчас такой период, когда все команды постоянно играют, ведь некогда тренироваться. Мы видим, что «Локомотив» в основном играет стартовым составом с минимальной ротацией. Железнодорожники провели хорошую игру с «Динамо», где здорово использовали стандартные положения. Батраков отдал две голевые передачи, а также удивил гол Пиняева головой, но вызвал удивление не только он», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
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