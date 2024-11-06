Сенников рассказал, что его удивило в матче Кубка России «Динамо» — «Локомотив»

Бывший футболист московского «Локомотива» Дмитрий Сенников рассказал, что его удивило в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России между железнодорожниками и «Динамо».

«Любая победа важна. Сейчас такой период, когда все команды постоянно играют, ведь некогда тренироваться. Мы видим, что «Локомотив» в основном играет стартовым составом с минимальной ротацией. Железнодорожники провели хорошую игру с «Динамо», где здорово использовали стандартные положения. Батраков отдал две голевые передачи, а также удивил гол Пиняева головой, но вызвал удивление не только он», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.