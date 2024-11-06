Бывший игрок «Зенита» чуть не сломал ногу о свиную голову в матче чемпионата Бразилии

Нападающий «Коринтианса» Юри Алберто мог получить травму в попытке выбивания свиной головы с поля по ходу матча с «Палмейрасом» (2:0) в рамках 32-го тура чемпионата Бразилии.

«Я чуть не сломал ногу. Я думал, что это подушка», — приводит слова Алберто Globo Esporte TV.

Фанаты хозяев бросили в игрока гостей Рафаэля Вейгу свиную голову, когда тот отправился подавать угловой на 29-й минуте матча. Алберто, выступавший в 2022 году за «Зенит», выбил её за пределы поля. В составе российской команды форвард забил четыре гола в 11 матчах. Сине-бело-голубым до сих пор принадлежит процент с продажи игрока.

С 2016 года один из двух официальных маскотов клуба «Палмейрас», помимо зелёного попугая Перикито — свинья по кличке Габотто, выбранная болельщиками в качестве талисмана ещё в 1986 году.