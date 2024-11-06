Игрок «Спартака» Литвинов: драки в дерби можно было спокойно избежать, свистни — и всё

Футболист «Спартака» Руслан Литвинов высказался о драке в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА.

— Можно ли было избежать драки в дерби?

— Да. Спокойно. До драки был фол на Барко — только свистни.

— Судья упустил момент?

— Думаю, что он дал продолжить нам играть, ведь у нас был мяч. Я думаю, сам арбитр понимает, что надо было там просто свистнуть — и всё, — сказал Литвинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, матч между ЦСКА и «Спартаком» состоялся 2 ноября. Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы). Победу со счётом 2:0 одержали красно-белые. По состоянию на сегодняшний день «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, ЦСКА — шестой.