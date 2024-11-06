Александр Мостовой рассказал о первом дне стажировки в «Динамо»

Известный российский экс-футболист Александр Мостовой рассказал о первом дне стажировки в московском «Динамо».

«Первый день стажировки прошёл замечательно — Марцел и Ролан здорово приняли, пообщался с ними. Посмотрел на тренировку. Поднял немного им настроение после вчерашнего поражения. По себе знаю, что чувствуешь после поражений. Посмеялись, пообщались об игре, о тренировках.

Для того и делается стажировка, чтобы я смотрел, что-то приглядел и сложил в копилочку. Марцел показал мне базу клуба, на которой я был вообще первый раз в жизни. Я немного впечатлён их базой, потому что был на многих европейских — у «Динамо» есть все условия», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.