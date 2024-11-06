Валерий Карпин сравнил давление при работе в сборной России и в клубе РПЛ

Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин сравнил давление при работе во главе национальной команды и в клубе РПЛ.

«С одной стороны, психологически сложнее работать в сборной России, когда за твоими действиями следят болельщики всех клубов и обсуждает вся страна. С другой стороны, сборная команда собирается всего пять раз в год, и каждую неделю нет у нас матчей, как при работе в футбольном клубе, где давление постоянно, каждодневно», — завил Карпин в эфире «Русского радио».

Напомним, 15 ноября Россия встретится с национальной командой Брунея в Краснодаре. Игра начнётся в 19:00 мск. Россия сыграет там впервые с 2017 года, когда в товарищеском матче принимала Кот-д’Ивуар. 19 ноября россияне встретятся в Волгограде с Сирией. Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. Предыдущий товарищеский матч сборная России провела в сентябре с Вьетнамом (3:0).