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Экс-полузащитник «МЮ» Тошич: Манчестер — грязный город, Москва намного интереснее

Экс-полузащитник «МЮ» Тошич: Манчестер — грязный город, Москва намного интереснее
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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и ПФК ЦСКА Зоран Тошич сравнил Манчестер и Москву.

— Манчестер — грязный город, постоянно дождь, особо нет интересных мест. Прекрасный стадион, база — условия для футбола топовые. Думаешь только об этом, другие вещи не интересуют. Москва намного интереснее.

— Сильный контраст почувствовали, когда приехали в Москву?
— Да, сразу понял, что Москва — очень большой город. Но я сразу почувствовал себя как дома. Был сербский ресторан, где все спортсмены собирались. Вообще не чувствовал ностальгии по Белграду, Сербии. Тогда ещё каждый день было по четыре прямых рейса Москва — Белград, и я каждый выходной мог спокойно улетать домой. Было очень удобно, я очень полюбил Москву, — рассказал Тошич в эксклюзивной беседе с корреспондентами «Чемпионата» Александром Ершовым и Владимиром Четвериком.

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