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Президент ФИФА поздравил Трампа с победой на выборах в США

Президент ФИФА поздравил Трампа с победой на выборах в США
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Президент ФИФА Джанни Инфантино поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США. Подсчёт итогов ещё продолжается, но Трамп уже получил большинство голосов, поэтому вероятность его победы оценивается многими экспертами в 99%. Сам Дональд уже объявил о своей победе.

«Поздравляю, господин Президент! Мы проведём хороший чемпионат мира по футболу и отличный клубный чемпионат мира в Соединённых Штатах Америки! Футбол объединяет мир!» — написал Инфантино в соцсетях.

Напомним, по данным New York Times, победу на выборах одерживает кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп. Он уже одержал победу в трёх колеблющихся штатах и лидирует ещё в четырёх.

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