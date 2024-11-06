Президент ФИФА поздравил Трампа с победой на выборах в США

Президент ФИФА Джанни Инфантино поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США. Подсчёт итогов ещё продолжается, но Трамп уже получил большинство голосов, поэтому вероятность его победы оценивается многими экспертами в 99%. Сам Дональд уже объявил о своей победе.

«Поздравляю, господин Президент! Мы проведём хороший чемпионат мира по футболу и отличный клубный чемпионат мира в Соединённых Штатах Америки! Футбол объединяет мир!» — написал Инфантино в соцсетях.

Напомним, по данным New York Times, победу на выборах одерживает кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп. Он уже одержал победу в трёх колеблющихся штатах и лидирует ещё в четырёх.