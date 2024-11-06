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Валерий Кечинов: у «Спартака» нет стабильной игры и запаса прочности

Валерий Кечинов: у «Спартака» нет стабильной игры и запаса прочности
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Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов высказался по итогам матча 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между красно-белыми и «Ростовом».

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
05 ноября 2024, вторник. 18:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
0 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Мохеби – 71'    
Удаления: Рябчук – 86' / нет

«Не ожидал, что «Спартак» проиграет «Ростову» после победы над ЦСКА. Думал, победа в дерби придаст уверенности и эмоционального подъёма. Но мы не увидели, что «Спартак» играл сильнее «Ростова». По моментам всё было одинаково, как и по самой игре. У красно-белых пока нет стабильной игры и запаса прочности. К сожалению, пока нельзя сказать, что в домашней игре «Спартак» точно выиграет.

Если кто-то из атакующих футболистов проявит своё мастерство, тогда где-то «Спартак» может выиграть. Вчера совершенно не получилась игра у Барко, и я говорю даже не про пенальти. Остаётся надеяться, что в ответном матче в Ростове «Спартак» сыграет лучше и по игре, и по результату», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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