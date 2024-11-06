Пименов: подкупает, что «Локомотив» не делит Кубок и чемпионат на разные турниры

Бывший российский футболист Руслан Пименов высказался по итогам первого матча 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между московскими «Локомотивом» и «Динамо».

«Локомотив» подкупает тем, что играет основным составом. Команда не делит Кубок и чемпионат на разные турниры. Это главная черта, которая отличает «Локомотив» от других соперников. Все команды делают большую ротацию, в том числе «Динамо». «Локомотив» заслуженно победил. Пиняев здорово открылся перед голом, плюс была отличная подача. Сергей вовремя замкнул головой», — сказал Пименов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.