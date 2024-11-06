Пименов: подкупает, что «Локомотив» не делит Кубок и чемпионат на разные турниры
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Бывший российский футболист Руслан Пименов высказался по итогам первого матча 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между московскими «Локомотивом» и «Динамо».
Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
05 ноября 2024, вторник. 20:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 2
Локомотив М
Москва
0:1 Монтес – 26' 1:1 Маухуб – 28' 1:2 Пиняев – 52'
«Локомотив» подкупает тем, что играет основным составом. Команда не делит Кубок и чемпионат на разные турниры. Это главная черта, которая отличает «Локомотив» от других соперников. Все команды делают большую ротацию, в том числе «Динамо». «Локомотив» заслуженно победил. Пиняев здорово открылся перед голом, плюс была отличная подача. Сергей вовремя замкнул головой», — сказал Пименов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
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