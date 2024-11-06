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Карпин дал свою оценку фильму про Фёдора Черенкова

Карпин дал свою оценку фильму про Фёдора Черенкова
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Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин вместе в игроками в рамках октябрьского сбора посетил предпремьерный показ фильма «Федя. Народный футболист», посвящённый легендарному советскому футболисту Фёдору Черенкову.

«Если честно, когда я шёл на премьеру фильма «Федя. Народный футболист», думал, что там будет, как обычно, про спорт. Это меня не очень впечатляет, потому что я в этой индустрии работаю. Но этот фильм меня зацепил человечностью. Отлично показали, каким он был человеком, через что он прошёл и чего ему это стоило. Так что очень рекомендую и советую посмотреть этот фильм. Реально цепляет. Футболисты сборной России тоже остались под впечатлением, хотя они, конечно же, почти не знают о Черенкове. Но им понравился антураж, то, как показано то время, как показан характер Фёдора», — сказал Карпин в эфире «Русского Радио».

В широкий прокат «Федя. Народный футболист» в России вышел 31 октября 2024 года.

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