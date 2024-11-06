«Факел» обратился в ЭСК по трём эпизодам после матча с «Химками»

«Факел» обратился в Экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по трём эпизодам после матча 14-го тура чемпионата страны с «Химками». Игра проходила в Воронеже 3 ноября и завершилась со счётом 1:1.

«Факел» просит рассмотреть гол Александра Руденко на четвёртой минуте матча. Также клуб просит рассмотреть эпизоды с неназначенным пенальти на 75-й минуте встречи арбитром Егоровым и эпизод на 84-й минуте с отменённым голом в ворота «Химок». Об этом «Чемпионату» сообщили в службе коммуникаций РФС.

«Факел» занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 12 очков за 14 матчей. «Химки» заработали 12 очков и располагаются на 13-й строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 33 очка за 13 игр.