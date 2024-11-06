Карпин рассказал, как находит общий язык с молодыми игроками сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, как находит общий язык с молодыми игроками национальной команды.

«Трудностей в общении с футболистами сборной России, которые в два-три раза меня моложе, не возникает. В этом мне помогает большой опыт работы тренером и постоянное общение с молодыми людьми, будучи постоянно на их волне, разговаривая их языком. В лексикон уже добавились всякие английские их словечки: «плейстейшены», «страйки» и т.д. Так или иначе в общении я их использую. А им прикольно видеть старого дяденьку, говорящего на их языке», — сказал главный тренер сборной России в эфире «Русского радио».

Напомним, 15 ноября Россия встретится с национальной командой Брунея в Краснодаре. Игра начнётся в 19:00 мск. Россия сыграет там впервые с 2017 года, когда в товарищеском матче принимала Кот-д’Ивуар. 19 ноября россияне встретятся в Волгограде с Сирией. Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. Предыдущий товарищеский матч сборная России провела в сентябре с Вьетнамом (3:0).