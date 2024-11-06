Зоран Тошич прокомментировал слухи о конфликте Акинфеева с Игнашевичем в ЦСКА

Бывший полузащитник московского ЦСКА Зоран Тошич прокомментировал слухи о конфликте Игоря Акинфеева с Сергеем Игнашевичем во времена игры за армейцев.

«Я точно не могу сказать, но на поле у них всегда были прекрасные отношения. Березуцкие, Игнашевич и Акинфеев взаимодействовали без проблем. Может быть, что-то было вне футбола. У меня со всеми хорошее отношение, но я тоже с ними не проводил много времени. У нас была своя компания — Рахимич, Теодосич из баскетбольного ЦСКА. Мы практически всё время проводили время. Хоть мы и нечасто были вместе вне поля с другими игроками, но на поле относились друг к другу с уважением. Не видел никаких проблем между Акинфеевым и Игнашевичем», — рассказал Тошич в эксклюзивной беседе с корреспондентами «Чемпионата» Александром Ершовым и Владимиром Четвериком.