Экс-полузащитник ЦСКА Тошич назвал любимое дерби со «Спартаком»

Бывший полузащитник московского ПФК ЦСКА Зоран Тошич выделил своё любимое дерби против «Спартака». Сербский экс-футболист отметил, что в его время армейский клуб чаще обыгрывал красно-белых.

«У меня было достаточно много дерби. К счастью, когда наше поколение играло, мы чаще обыгрывали «Спартак», чем они нас. Я забил им пять голов, но больше всего вспоминается, когда я забил «Спартаку» два мяча в свой день рождения. Оба гола со штрафного с рикошетами, кажется, в 2012 году», — рассказал Зоран Тошич в эксклюзивной беседе с корреспондентами «Чемпионата» Александром Ершовым и Владимиром Четвериком.