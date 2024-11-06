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Экс-полузащитник ЦСКА Тошич назвал любимое дерби со «Спартаком»

Экс-полузащитник ЦСКА Тошич назвал любимое дерби со «Спартаком»
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Бывший полузащитник московского ПФК ЦСКА Зоран Тошич выделил своё любимое дерби против «Спартака». Сербский экс-футболист отметил, что в его время армейский клуб чаще обыгрывал красно-белых.

«У меня было достаточно много дерби. К счастью, когда наше поколение играло, мы чаще обыгрывали «Спартак», чем они нас. Я забил им пять голов, но больше всего вспоминается, когда я забил «Спартаку» два мяча в свой день рождения. Оба гола со штрафного с рикошетами, кажется, в 2012 году», — рассказал Зоран Тошич в эксклюзивной беседе с корреспондентами «Чемпионата» Александром Ершовым и Владимиром Четвериком.

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