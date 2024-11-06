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Руслан Литвинов: нельзя назвать игру «Спартака» с «Ростовом» похмельем после ЦСКА

Руслан Литвинов: нельзя назвать игру «Спартака» с «Ростовом» похмельем после ЦСКА
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Футболист «Спартака» Руслан Литвинов высказался по итогам первого матча 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Ростовом».

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
05 ноября 2024, вторник. 18:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
0 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Мохеби – 71'    
Удаления: Рябчук – 86' / нет

«Нет, нельзя назвать игру «Спартака» с «Ростовом» похмельем после дерби с ЦСКА (улыбается). Это две разных игры, два разных турнира. Мы не разделяем Кубок и РПЛ. Дерби это дерби. Это отдельные игры, которые стоят во главе сезона, — сказал Литвинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, матч между «Ростовом» и «Спартаком» состоялся накануне, 5 ноября. Команды играли на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Встреча завершилась победой «Ростова» со счётом 1:0.

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