Руслан Литвинов: нельзя назвать игру «Спартака» с «Ростовом» похмельем после ЦСКА

Футболист «Спартака» Руслан Литвинов высказался по итогам первого матча 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Ростовом».

«Нет, нельзя назвать игру «Спартака» с «Ростовом» похмельем после дерби с ЦСКА (улыбается). Это две разных игры, два разных турнира. Мы не разделяем Кубок и РПЛ. Дерби это дерби. Это отдельные игры, которые стоят во главе сезона, — сказал Литвинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, матч между «Ростовом» и «Спартаком» состоялся накануне, 5 ноября. Команды играли на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Встреча завершилась победой «Ростова» со счётом 1:0.