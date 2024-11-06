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Дмитрий Сенников: Батракова можно спокойно продать в Европу за € 20-25 млн

Дмитрий Сенников: Батракова можно спокойно продать в Европу за € 20-25 млн
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Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников высказался о полузащитнике железнодорожников Алексее Батракове.

«Батраков — молодой и перспективный парень, который если уйдёт, то только с хорошей компенсацией. В клубе сделают правильно, если переподпишут контракт. Если Батраков получает в 10 раз меньше, чем Баринов или Ньямси, а для команды он делает очень много, то правильно переподписать его с более высокой зарплатой.

Также хорошо для «Локомотива», что его можно продать за хорошие деньги в европейский клуб, как «Монако» купило Головина. Батраков — футболист такого плана, которого можно спокойно продать в Европу за € 20-25 млн», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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