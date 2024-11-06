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Слот ответил, легко ли ему работать в «Ливерпуле» на фоне последних побед

Слот ответил, легко ли ему работать в «Ливерпуле» на фоне последних побед
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Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот ответил, легко ли ему работать в мерсисайдском клубе. По словам нидерландского специалиста, несмотря на положительные результаты, лёгкой свою работу он назвать не может.

«Нет-нет, вовсе нет. Если смотреть только по результатам, то возможно, но даже в прошлую субботу нам пришлось очень тяжело — мы уступали «Брайону» 0:1 и были вынуждены приложить все силы, чтобы добиться хорошего результата. Нам пришлось работать на пределе возможностей, как и всегда. Если мы хотим побеждать, иначе просто не сделать. Нелегко будет в любом случае. Но если мы будем выигрывать, то всё отлично, ведь именно этого мы и хотим», — приводит слова Слота официальный сайт «Ливерпуля».

Накануне, 5 ноября, «Ливерпуль» обыграл «Байер» (4:0) в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов. По итогам четырёх туров в турнирной таблице «Ливерпуль» занимает первое место с 12 очками, «фармацевты» располагаются на 11-й строчке, набрав семь очков.

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