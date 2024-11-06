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Аршавин ответил, подходит ли Батраков «Зениту»

Аршавин ответил, подходит ли Батраков «Зениту»
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Бывший футболист сборной России, а ныне футбольный эксперт Андрей Аршавин заявил, что молодой полузащитник «Зенита» Алексей Батраков подошёл бы «Зениту». Аршавин считает, что Батраков потянул бы уровень сине-бело-голубых.

— Как вам Алексей Батраков?
— Хороший. Взяли бы его в «Зенит»? Не знаю. Если бы взяли, где бы он играл? По «голове» он подошёл бы, тянет, — приводит слова Аршавина «Спорт-экспресс».

Напомним, 19-летний Батраков проводит дебютный полноценный сезон на взрослом уровне. Он стал одним из лидеров «Локомотива». За 18 матчей в составе команды он забил девять голов и отдал восемь результативных передач.

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