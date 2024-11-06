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Сутормин поделился мнением, правда ли «Спартак» превращается в середняка

Сутормин поделился мнением, правда ли «Спартак» превращается в середняка
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Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин, который на правах аренды выступает за «Ростов», отреагировал на мнение, что московский «Спартак» становится середняком. Он не согласился с этим стереотипом. А неудачные результаты красно-белых связаны с тем, что каждый соперник настраивается на них по-особенному.

— Есть мнение, что «Спартак» превращается в середняка. Вы согласны с этим?
— Не согласен. Просто «Спартаку» тяжело. Каждый соперник по-особому настраивается на матчи с красно-белыми. Поэтому и такие сложности у этой команды. «Спартак» всегда был народной командой, и все хотят его обыграть. И сейчас это тоже осталось, — приводит слова Сутормина «Евро-Футбол.Ру».

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