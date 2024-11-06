Первый тренер Дзюбы: хотелось бы увидеть Артёма в сборной России

Александр Шупляков, являющийся первым тренером нападающего «Акрона» Артёма Дзюбы, отреагировал на слова игрока о сборной России. Ранее 36-летний форвард заявил, что соскучился по национальной команде и хочет ещё поиграть за неё. При этом Дзюба заявил, что готов играть даже с Брунеем и Сирией.

«Немного неожиданно, но я за, чтобы Артём сыграл в каком-то из ближайших матчей за сборную. Но всё зависит от главного тренера. Карпин — нормальный мужик и тренер. Хотелось бы увидеть Артёма. Пусть забьёт мяч сопернику. Дай бог, чтобы получилось», — сказал Шупляков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.