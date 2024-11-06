Экс-игрок ЦСКА Тошич: гол «Реалу» на «Бернабеу» точно буду показывать внукам

Бывший полузащитник московского ЦСКА Зоран Тошич поделился воспоминаниями о своём голе в ворота «Реала» на «Сантьяго Бернабеу».

— Это самый большой клуб в мире, тогда там играли Роналду, Кака, Озил и остальные звёзды. Нам удалось сыграть вничью дома. Понимали, что на «Бернабеу» будет сложно, но свои шансы должны использовать. Этот матч никогда не забуду, потому что я забил гол, хоть он и не помог команде, но был очень важным для меня. После него я стал увереннее, моя карьера пошла наверх.

— Можно разделить карьеру до гола «Реала» и после?

— Я начал хорошо, в первых матчах я забил — и в Лиге Европы, и в чемпионате. Но потом был период, когда у меня состоялся разговор с тренером о моих не очень удачных играх. Викторович меня постоянно поддерживал, указывал на ошибки, говорил, что делать, чтобы шаг за шагом вернуть уверенность и выйти на тот уровень, на котором я играл. Можно сказать, что этот гол мне придал уверенности. Его я точно буду показывать внукам», — рассказал Тошич в эксклюзивной беседе с корреспондентами «Чемпионата» Александром Ершовым и Владимиром Четвериком.