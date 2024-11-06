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Литвинов: Станкович давал тактические подсказки, чтобы мы быстрее двигали мяч

Литвинов: Станкович давал тактические подсказки, чтобы мы быстрее двигали мяч
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Защитник «Спартака» Руслан Литвинов высказался по итогам первого матча 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Ростовом».

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
05 ноября 2024, вторник. 18:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
0 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Мохеби – 71'    
Удаления: Рябчук – 86' / нет

— По ходу матча тебе не раз что-то подсказывал Станкович. Тебе и Умярову. Что именно?
— Тактические подсказки. Где-то мне одному, где-то — и Наилю, чтобы я передал. Тактические перестроения. Основная задача сегодня была быстрее двигать мяч, чтобы растянуть построения «Ростова».

— Не было в матче с «Ростовом» ощущения, что в какой-то момент игры мы увидим второй раунд драки, — после дерби?
— Нет-нет. Да и никто не ожидал, что первый раунд будет, что до такого дойдёт. Случилось так, что начали бить руками, — приводит слова Литвинова «РБ Спорт».

Напомним, матч между «Ростовом» и «Спартаком» состоялся 5 ноября. Игра проходила на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Василий Казарцев. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу гостей.

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