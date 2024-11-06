Тошич: самый далёкий перелёт с ЦСКА — Томск. Хорошо, что «Луч-Энергия» не играл в РФПЛ

Бывший полузащитник московского ЦСКА Зоран Тошич рассказал о самом дальнем перелёте во времена игры в чемпионате России.

«Самый далёкий перелёт — в Томск. Хорошо, что тогда «Луч-Энергия» не играл в Премьер-Лиге (смеётся). Какие были поля, вспомнить не могу, мы постоянно играли в «Лужниках, где оно искусственное. Требовалось немного времени, чтобы к нему привыкнуть, но потом уже стало нормально. Помню, в Перми тоже искусственное поле, там ещё и очень холодно зимой. Однажды мы играли там в -20 градусов», — рассказал Тошич в эксклюзивной беседе с корреспондентами «Чемпионата» Александром Ершовым и Владимиром Четвериком.