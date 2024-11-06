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Кечинов: после «Спартака» болею за «Локомотив» — через сезон будет команда номер один

Кечинов: после «Спартака» болею за «Локомотив» — через сезон будет команда номер один
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Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов рассказал, какую команду РПЛ поддерживает, помимо красно-белых.

«Если есть возможность, всегда смотрю игры «Локомотива». Мне очень симпатична эта команда. Помимо того, что там играют в основном российские футболисты, они ещё и показывают очень зрелищную игру. На матчах «Локомотива» не бывает скучно. Там есть очень интересные ребята. Я говорю не только о Батракове, но и о Самошникове, Севикяне, Воробьёве. Самошникова недооценивают, но он лидер команды и проявляет себя в каждой игре. Там есть Пиняев, Тикнизян.

У «Локомотива» собралась очень интересная команда. После «Спартака» я болею за «Локомотив». Поэтому их победа над «Динамо» — это не новость. Всегда ожидаю победы «Локомотива». На данный момент они не хуже «Зенита». Через сезон или два, надеюсь, «Локомотив» будет командой номер один вместе со «Спартаком», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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