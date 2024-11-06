Карпин — о возможном вызове Дзюбы в сборную России: зачем?

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин отказался развёрнуто комментировать возможность вызова в национальную команду нападающего тольяттинского «Акрона» Артёма Дзюбы.

«Зачем? У всех или многих футболистов есть цель играть за сборную. Всех вызывать?» — приводит слова Карпина «РИА Новости Спорт».

Дзюба не провёл за сборную ни одного матча после того, как главным тренером национальной команды стал Карпин. 15 ноября Россия встретится с национальной командой Брунея в Краснодаре. Игра начнётся в 19:00 мск. Россия сыграет там впервые с 2017 года, когда в товарищеском матче принимала Кот-д’Ивуар. 19 ноября россияне встретятся в Волгограде с Сирией. Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. Предыдущий товарищеский матч сборная России провела в сентябре с Вьетнамом (3:0).