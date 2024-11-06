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Балахнин: как бы игроки «Ростова» не растратили все эмоции на победу над «Спартаком»

Балахнин: как бы игроки «Ростова» не растратили все эмоции на победу над «Спартаком»
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Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин высказался по итогам первого матча 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между жёлто-синими и «Спартаком».

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
05 ноября 2024, вторник. 18:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
0 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Мохеби – 71'    
Удаления: Рябчук – 86' / нет

«Не думаю, что футболисты «Ростова» закрепощены, проблемы команды кроются глубже. Будет ещё одна кубковая игра со «Спартаком», поэтому вчерашняя победа может оказаться пустой. Но тем не менее «Ростову» была очень нужна эта победа — она вдохновит игроков и придаст им сил. Однако «Спартак» и «Ростов» играли не самыми сильными составами. Поэтому для ростовчан будет важнее игра с «Химками». Когда ты находишься на грани, чтобы не скатиться в зону вылета… Как бы футболисты «Ростова» не растратили все эмоции на матч со «Спартаком», они очень нужны с «Химками», — сказал Балахнин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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