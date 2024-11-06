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«Манчестер Сити» выплатит £ 11 млн игроку, обвинённому в изнасиловании

«Манчестер Сити» выплатит £ 11 млн игроку, обвинённому в изнасиловании
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Бывший игрок «Манчестер Сити» Бенжамен Менди, выступающий сейчас за «Лорьян» во французской Лиге 2, выиграл суд у своего бывшего клуба. Об этом сообщает на сайте Манчестерского трудового трибунала.

Сумма иска Менди составила около £ 11 млн до вычета налогов. Вердикт суда в пользу Менди означает, что он будет иметь право на большую часть этой суммы, поскольку он провёл под стражей около пяти месяцев в течение 22-месячного периода, охватываемого иском. Точная сумма должна быть согласована заинтересованными сторонами или будет определена в ходе будущих слушаний, если соглашение не будет достигнуто.

После повторного ареста футболиста в 2021-м «Манчестер Сити», ссылаясь на то, что Менди не может выполнять свою работу, перестал выплачивать заработную плату, составлявшую £ 500 000 в месяц.

В 2023 году Менди был оправдан по всем предъявленным ему обвинениям и подал иск на «Манчестер Сити».

Футболист рассказал, что был вынужден продать свой особняк за £ 4 млн для оплаты судебных издержек, счетов и алиментов. Его бывшие партнёры по команде Рахим Стерлинг, Бернарду Силва и Рияд Марез помогали ему финансово, когда клуб перестал выплачивать зарплату.

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