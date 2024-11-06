Тошич: за победу над «Зенитом» обещали $ 40 тыс., но ЦСКА не выиграл

Бывший полузащитник московского ЦСКА Зоран Тошич рассказал о самых больших премиальных в армейском клубе.

— За победы над «Спартаком» и «Зенитом» премиальные были значительно больше?

— Да, в два раза больше. Иногда, если удачно играешь и выигрываешь, то и могли быть и тройные.

— В раздевалке не выпрашивали повышенные премиальные?

— Мы — нет, такое было в «Зените». Мне Лазович и Лукович рассказывали, что, когда руководство заходило в раздевалку, они начинали шуметь. А в ЦСКА объявляли до игры, всё было чётко и понятно.

— До каких сумм доходило?

— Помню, один раз было очень много — за победу над «Зенитом» обещали $ 40 тыс., а то и больше, но мы не выиграли (смеётся), — рассказал Тошич в эксклюзивной беседе с корреспондентами «Чемпионата» Александром Ершовым и Владимиром Четвериком.