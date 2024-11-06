Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тошич: за победу над «Зенитом» обещали $ 40 тыс., но ЦСКА не выиграл

Тошич: за победу над «Зенитом» обещали $ 40 тыс., но ЦСКА не выиграл
,
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший полузащитник московского ЦСКА Зоран Тошич рассказал о самых больших премиальных в армейском клубе.

— За победы над «Спартаком» и «Зенитом» премиальные были значительно больше?
— Да, в два раза больше. Иногда, если удачно играешь и выигрываешь, то и могли быть и тройные.

— В раздевалке не выпрашивали повышенные премиальные?
— Мы — нет, такое было в «Зените». Мне Лазович и Лукович рассказывали, что, когда руководство заходило в раздевалку, они начинали шуметь. А в ЦСКА объявляли до игры, всё было чётко и понятно.

— До каких сумм доходило?
— Помню, один раз было очень много — за победу над «Зенитом» обещали $ 40 тыс., а то и больше, но мы не выиграли (смеётся), — рассказал Тошич в эксклюзивной беседе с корреспондентами «Чемпионата» Александром Ершовым и Владимиром Четвериком.

Материалы по теме
«Была мечта: сборная, «Партизан», «МЮ» — в 21 мог заканчивать!» Тошич в гостях у «Чемпа»
Эксклюзив
«Была мечта: сборная, «Партизан», «МЮ» — в 21 мог заканчивать!» Тошич в гостях у «Чемпа»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android