Адиев: есть ощущение, что решения Николича в дерби оказались ошибочными

Бывший главный тренер «Ахмата» и сборной Казахстана Магомед Адиев высказался по итогам матча 14-го тура РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА.

– ЦСКА нанёс всего один удар в створ ворот «Спартака». Кому надо прежде всего предъявить претензии: игрокам или Николичу?

– Я с большой симпатией отношусь к Николичу. Он довольно интересный тренер. Но было такое ощущение, что в этой игре те решения, которые он принял, оказались ошибочными. В этом плане Станкович свою работу выполнил намного лучше, — приводит слова Адиева «РБ Спорт».

Напомним, матч между ЦСКА и «Спартаком» состоялся 2 ноября. Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы). Победу со счётом 2:0 одержали красно-белые.