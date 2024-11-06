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Адиев: есть ощущение, что решения Николича в дерби оказались ошибочными

Адиев: есть ощущение, что решения Николича в дерби оказались ошибочными
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Бывший главный тренер «Ахмата» и сборной Казахстана Магомед Адиев высказался по итогам матча 14-го тура РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА.

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2024, суббота. 20:45 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Бонгонда – 45'     0:2 Медина – 90+9'    
Удаления: Роша – 57', Обляков – 85' / Литвинов – 61'

– ЦСКА нанёс всего один удар в створ ворот «Спартака». Кому надо прежде всего предъявить претензии: игрокам или Николичу?
– Я с большой симпатией отношусь к Николичу. Он довольно интересный тренер. Но было такое ощущение, что в этой игре те решения, которые он принял, оказались ошибочными. В этом плане Станкович свою работу выполнил намного лучше, — приводит слова Адиева «РБ Спорт».

Напомним, матч между ЦСКА и «Спартаком» состоялся 2 ноября. Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы). Победу со счётом 2:0 одержали красно-белые.

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