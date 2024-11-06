Андрей Червиченко: «Спартак» стабилен в своей нестабильности

Экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о нестабильности красно-белых. Накануне «Спартак» проиграл «Ростову» в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России. Игра завершилась со счётом 0:1.

«Для меня не было неожиданно, что «Спартак» проиграл «Ростову». Я ещё до матча говорил, что красно-белые проведут эту игру не так ярко, как с ЦСКА. «Спартак» после хорошего матча с «Зенитом» попал в яму. И после дерби с ЦСКА красно-белые в матче с «Ростовом» выдали унылое… «Спартак» стабилен в своей нестабильности», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.