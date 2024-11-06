«Интер» — «Арсенал»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов начнётся в 23:00 мск

Сегодня, 6 ноября, состоится матч 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором встретятся миланский «Интер» и лондонский «Арсенал». Команды будут играть на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия). Встречу обслужит румынская бригада арбитров, которую возглавит Иштван Ковач. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Отметим, что обе команды за предыдущие три тура набрали по семь очков. «Интер» занимает восьмое место в турнирной таблице общего этапа, «Арсенал» располагается на девятой строчке. На первом месте находится «Ливерпуль» (12).