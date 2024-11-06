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Представитель Дзюбы Гольдман: с Карпиным на тему возвращения в сборную не общались

Представитель Дзюбы Гольдман: с Карпиным на тему возвращения в сборную не общались
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Представитель нападающего «Акрона» Артёма Дзюбы Леонид Гольдман рассказал, что форвард не говорил с главным тренером сборной России по футболу Валерием Карпиным по поводу возможного вызова в национальную команду.

«Никаких попыток общения с Валерием Георгиевичем не было. Это, как мне кажется, прерогатива РФС. Если они решат и дадут такой шанс, это случится. Если нет, то нет. Попытки «навести мосты» не имеют смысла. Не знаю, мяч на стороне Валерия Георгиевича или РФС. Всё-таки он тоже сотрудник РФС», — приводит слова Гольдмана «РИА Новости Спорт».

Дзюба не провёл за сборную ни одного матча после того, как главным тренером национальной команды стал Карпин. 15 ноября Россия встретится с национальной командой Брунея в Краснодаре. Игра начнётся в 19:00 мск. Россия сыграет там впервые с 2017 года, когда в товарищеском матче принимала Кот-д’Ивуар. 19 ноября россияне встретятся в Волгограде с Сирией. Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. Предыдущий товарищеский матч сборная России провела в сентябре с Вьетнамом (3:0).

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