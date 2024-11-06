Митрюшкин: тяжело попасть даже в расширенный список сборной, если играть только в Кубке

Голкипер «Локомотива» Антон Митрюшкин высказался о возможном вызове в сборную России. Напомним, команда Валерия Карпина проведёт два матча в ноябре — с Брунеем и Сирией.

«Надо быть реалистом, тяжело попасть даже в расширенный список сборной России, если играть только в Кубке России. Нужно быть первым номером и играть в Премьер-Лиге. Мы с Ильёй Лантратовым отлично общаемся — у нас хорошая конкуренция. Понимаю, что кубковые игры, где я выхожу на поле, это большой плюс. В этих матчах нужно показывать себя и доказывать, что я всегда готов играть», — сказал Митрюшкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.