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Митрюшкин: тяжело попасть даже в расширенный список сборной, если играть только в Кубке

Митрюшкин: тяжело попасть даже в расширенный список сборной, если играть только в Кубке
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Голкипер «Локомотива» Антон Митрюшкин высказался о возможном вызове в сборную России. Напомним, команда Валерия Карпина проведёт два матча в ноябре — с Брунеем и Сирией.

«Надо быть реалистом, тяжело попасть даже в расширенный список сборной России, если играть только в Кубке России. Нужно быть первым номером и играть в Премьер-Лиге. Мы с Ильёй Лантратовым отлично общаемся — у нас хорошая конкуренция. Понимаю, что кубковые игры, где я выхожу на поле, это большой плюс. В этих матчах нужно показывать себя и доказывать, что я всегда готов играть», — сказал Митрюшкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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