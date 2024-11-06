Сёмин раскрыл слова Роналду в свой адрес после матча «Локомотива» с «Ювентусом» в ЛЧ

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал подробности диалога с Криштиану Роналду после матча группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/2020 между красно-зелёными и «Ювентусом» (1:2).

«Это было после матча. Жоау Мариу подвёл меня к Роналду и познакомил, мы сказали друг другу несколько слов. Роналду сказал, что мы очень много играли в обороне, на что я ответил, что это вы заставили нас так играть», — сказал Сёмин в видео в телеграм-канале Okko.

Видео доступно в телеграм-канле «Okko» Спорт.

На данный момент Криштиану Роналду защищает цвета саудовского «Аль-Насра». Юрий Семин заявлял, что на текущий момент завершил карьеру тренера.