Сёмин раскрыл слова Роналду в свой адрес после матча «Локомотива» с «Ювентусом» в ЛЧ
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал подробности диалога с Криштиану Роналду после матча группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/2020 между красно-зелёными и «Ювентусом» (1:2).
Лига чемпионов . Группа D. 3-й тур
22 октября 2019, вторник. 22:00 МСК
Ювентус
Турин, Италия
Окончен
2 : 1
Локомотив М
Москва, Россия
0:1 Миранчук – 30' 1:1 Дибала – 77' 2:1 Дибала – 79'
«Это было после матча. Жоау Мариу подвёл меня к Роналду и познакомил, мы сказали друг другу несколько слов. Роналду сказал, что мы очень много играли в обороне, на что я ответил, что это вы заставили нас так играть», — сказал Сёмин в видео в телеграм-канале Okko.
Видео доступно в телеграм-канле «Okko» Спорт.
На данный момент Криштиану Роналду защищает цвета саудовского «Аль-Насра». Юрий Семин заявлял, что на текущий момент завершил карьеру тренера.
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