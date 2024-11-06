«Рубин» — ЦСКА: стартовые составы команд на матч Кубка России

Сегодня, 6 ноября, состоится первый матч 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2024/2025, в котором встретятся казанский «Рубин» и ЦСКА. Игра пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена (Казань Арена)». Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 18:30 по московскому времени. Матч обслужит бригада арбитров, которую возглавит Артём Чистяков (Азов). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стали известны стартовые составы команд:

«Рубин»: Ставер, Рожков, Нижегородов, Тесленко, Вуячич, Безруков, Йочич, Апшацев, Рахмоналиев, Вада, Чуни.

ЦСКА: Тороп, Дивеев, Роша, Мойзес, Келлвен, Круговой, Зделар, Обляков, Файзуллаев, Койта, Мусаев.

Напомним, действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». В Суперфинале минувшего сезона сине-бело-голубые обыграли калининградскую «Балтику» со счётом 2:1.