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Экс-игрок ЦСКА Тошич вспомнил эмоциональную речь Слуцкого в перерыве матча с «Мордовией»

Экс-игрок ЦСКА Тошич вспомнил эмоциональную речь Слуцкого в перерыве матча с «Мордовией»
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Бывший полузащитник московского ЦСКА Зоран Тошич поделился подробностями речи главного тренера Леонида Слуцкого в перерыве матча с «Мордовией» (6:4) в сезоне-2015/2016.

Россия - Премьер-Лига . 9-й тур
20 сентября 2015, воскресенье. 13:30 МСК
Мордовия
Саранск
Окончен
4 : 6
ЦСКА
Москва
1:0 Луценко – 1'     2:0 Рыков – 13'     3:0 Мухаметшин – 15'     3:1 Панченко – 50'     3:2 Тошич – 58'     3:3 Думбия – 59'     4:3 Луценко – 68'     4:4 Муса – 80'     4:5 Муса – 85'     4:6 Думбия – 88'    
Удаления: Джалу – 54' / Фернандес – 12'

«Вспоминаю матч с «Мордовией», где мы проигрывали 0:3 в первом тайме. А через три дня у нас был матч в Кубке России, команду не помню, но лететь туда надо было пять часов — либо Первая, либо Вторая лига. Слуцкий заходит в раздевалку и говорит: «Не важен результат, но, если у вас есть честь, выходите на второй тайм и обыгрывайте. Если этого не произойдёт, все поедете на Кубок». В итоге мы обыграли 6:4.

Один из голов я праздновал на коленях, а руки поднял к нему. Кто-то написал под фото: «То чувство, когда не едешь на Кубок» (смеётся). У Викторовича были моменты, когда он злой, но мне это нравилось», — сказал Тошич в эксклюзивной беседе с корреспондентами «Чемпионата» Александром Ершовым и Владимиром Четвериком.

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