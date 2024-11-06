Экс-игрок ЦСКА Тошич вспомнил эмоциональную речь Слуцкого в перерыве матча с «Мордовией»

Бывший полузащитник московского ЦСКА Зоран Тошич поделился подробностями речи главного тренера Леонида Слуцкого в перерыве матча с «Мордовией» (6:4) в сезоне-2015/2016.

«Вспоминаю матч с «Мордовией», где мы проигрывали 0:3 в первом тайме. А через три дня у нас был матч в Кубке России, команду не помню, но лететь туда надо было пять часов — либо Первая, либо Вторая лига. Слуцкий заходит в раздевалку и говорит: «Не важен результат, но, если у вас есть честь, выходите на второй тайм и обыгрывайте. Если этого не произойдёт, все поедете на Кубок». В итоге мы обыграли 6:4.

Один из голов я праздновал на коленях, а руки поднял к нему. Кто-то написал под фото: «То чувство, когда не едешь на Кубок» (смеётся). У Викторовича были моменты, когда он злой, но мне это нравилось», — сказал Тошич в эксклюзивной беседе с корреспондентами «Чемпионата» Александром Ершовым и Владимиром Четвериком.