Карпин назвал три памятных матча за сборную России

Бывший полузащитник, а ныне главный тренер сборной России Валерий Карпин назвал три памятных матча за национальную команду.

«Один из матчей, первых в современной истории России, это, конечно товарищеская встреча с Мексикой. Я тогда реализовал пенальти. Он памятен для меня именно этим. Второй матч — это победа над сборной Франции в 1999 году, когда мы победили 3:2. Ну, а третий, к сожалению, это игра с командой Украины, когда они в конце сравняли счёт и мы не попали на чемпионат Европы 2000 года.

Из клубных мне хорошо запомнились матчи с «Наполи», когда в их составе играл Диего Марадона. Обе встречи закончились 0:0 и всё решилось в серии пенальти. Помню, Олег Иванович Романцев отправил меня бить первым. Иду к мячу, полные «Лужники», ноги трясутся, я даже не помню, как шёл бить этот 11-метровый. Это было в Москве. А первый матч в Неаполе впечатлил атмосферой на стадионе и, конечно же, выходом Марадоны. Мы тогда стояли в туннеле и три минуты ждали, когда он подойдёт и мы выйдем на поле», — сказал Карпин в эфире «Русского радио».

Напомним, 15 ноября Россия встретится с национальной командой Брунея в Краснодаре. Игра начнётся в 19:00 мск. Россия сыграет там впервые с 2017 года, когда в товарищеском матче принимала Кот-д’Ивуар. 19 ноября россияне встретятся в Волгограде с Сирией.

Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. Предыдущий товарищеский матч сборная России провела в сентябре с Вьетнамом (3:0).